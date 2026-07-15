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Грозы и сильные ливни накроют Нижегородскую область 15 и 16 июля

Спасатели предупреждают о риске подтоплений, перебоев в работе транспорта и аварий на коммунальных сетях.

В ближайшие 1−3 часа 15 июля местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, сильные дожди и ливни. Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и днем 16 июля. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за непогоды возрастает вероятность локальных подтоплений, затопления дорог, низководных мостов и пониженных участков местности. Также возможны нарушения в работе транспорта, объектов ЖКХ и энергетики, увеличение числа ДТП, повреждение линий электропередачи и связи, а также сходы грунта и оползни на склонах.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области призвали жителей соблюдать меры безопасности: не укрываться под одиноко стоящими деревьями и металлическими конструкциями, не пользоваться велосипедами и мотоциклами во время грозы, а также по возможности отключить бытовые электроприборы. Водителям рекомендовано снизить скорость из-за ухудшения видимости и скользкой дороги.

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе нижегородцев ждут затяжные дожди.

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