Калининградстат: в Калининградской области 32% дорог не отвечают нормативным требованиям

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в Калининградской области составляет 67,7%. По этому показателю регион находится на 19-м месте среди других регионов России. Такие данные приводит Калининградстат.
В среднем по России нормативным требованиям отвечают 54,7% дорог общего пользования местного значения, а в Северо-Западном федеральном округе — 49,6%.
По количеству дорог в СЗФО, отвечающих нормативным требованиям, Калининградская область находится на третьей позиции, уступая Мурманской (71,1%) Ленинградской (68%) областям. Годом ранее регион занимал второе место.
В Калининградской области протяжённость дорог общего пользования на конец 2025 года составила 9 179,1 км, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 507,3 км. Протяжённость дорог с твёрдым покрытием на конец прошлого года — 7 861,9 км.
В 2025 году сообщалось, что на конец 2024-го доля автомобильных дорог в регионе, отвечающих нормативным требованиям, составляла 66,9%. По этому показателю область находился на 18 месте среди других субъектов.