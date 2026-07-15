Калининградстат: в Калининградской области 32% дорог не отвечают нормативным требованиям

В Калининградской области протяжённость дорог общего пользования на конец 2025 года составила 9 179,1 км, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 507,3 км. Протяжённость дорог с твёрдым покрытием на конец прошлого года — 7 861,9 км.