Перед учебным годом ФАС попросила торговые сети не завышать цены на детские товары

Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль ситуацию с ценами на школьные товары.
В преддверии сезонного спроса стоимость на них может быть завышена, поэтому крупным ритейлерам предложили ограничить цены на самые востребованные позиции в сетевых магазинах, сообщает Ямал 1.
Ведомство направило письма в 18 торговых организаций, включая группы компаний «Мэлон Фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «О’Кей», «Магнит», «М-Видео», «Ситилинк», «ДНС» и другие.
Ритейлерам напомнили о необходимости добросовестного рыночного поведения.
Фото на главной: magnific.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.