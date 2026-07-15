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Перед учебным годом ФАС попросила торговые сети не завышать цены на детские товары

Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль ситуацию с ценами на школьные товары в преддверии сезонного спроса.

Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль ситуацию с ценами на школьные товары.

В преддверии сезонного спроса стоимость на них может быть завышена, поэтому крупным ритейлерам предложили ограничить цены на самые востребованные позиции в сетевых магазинах, сообщает Ямал 1.

Ведомство направило письма в 18 торговых организаций, включая группы компаний «Мэлон Фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «О’Кей», «Магнит», «М-Видео», «Ситилинк», «ДНС» и другие.

Ритейлерам напомнили о необходимости добросовестного рыночного поведения.

Фото на главной: magnific.com.

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