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Сибирячка Анна Кикина прибыла на МКС, где займется изучением женского здоровья (видео)

Экипаж космического корабля «Союз МС-29», на борту которого находится сибирячка Анна Кикина, уже перешел на борт МКС.

14 июля с 31-й площадки Байконура стартовал корабль «Союз МС-29», на борту которого находятся космонавты «Роскосмоса» Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Днем 15 июля экипаж перешел на борт МСК.

Экипаж проведет на станции более восьми месяцев, дважды выйдет в открытый космос и выполнит программу из 38 исследований. Уроженка Новосибирска Анна Кикина на предстартовой пресс-конференции рассказала, что ее главная задача — изучение женской репродуктивной системы. На первом этапе исследования в 2022—2023 годах изучали фолликулы, теперь сосредоточатся на эндометрии.

«Этого еще никто никогда не делал в условиях космического полета. Люди впервые получают эти данные», — цитирует космонавта издание Om1 Новосибирск.

Анил Менон будет печатать живые ткани — в невесомости структуры не деформируются, как на Земле. Пётр Дубров займется тестированием антропоморфного робота «Теледроид», который должен повторять движения оператора и использовать инструменты, созданные для человеческих рук. Аппарат доставят грузовыми рейсами, испытают внутри станции, затем установят снаружи на модуле «Наука».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов после пуска подчеркнул, что совместная работа российских и американских космонавтов говорит о востребованности космических программ, несмотря на сложности взаимоотношений.

После стыковки главы «Роскосмоса» и NASA договорились продлить работу МКС до 2030 года и выработать общие стандарты для орбитальных станций.

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