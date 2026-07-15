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В Воронежской области 86-летняя женщина и ещё 4 человека пострадали в ДТП

Авария произошла на трассе в Бобровском районе.

Источник: АиФ Воронеж

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Воронежской области. Авария произошла днём вторника, 14 июля, на 21-м км автодороги М-4 «Дон» в Бобровском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

63-летний житель Новохопёрского района, находясь за рулём автомобиля Kia Sorento, при повороне на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу другому транспортрному средству. В результате иномарка столкнулась с ВАЗом под управлением 50-летнего жителя Боброва.

Водитель отечественного автомобиля и его 44-летняя пассажирка, а также люди в возрасте 31, 57 и 86 лет, находившиеся в салоне Kia Sorento, получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.