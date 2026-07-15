Задержан замначальника уголовного розыска орловского УМВД

В конце июня по подозрению в посредничестве во взяточничестве в Орловской области был задержан бывший помощник военного прокурора Брянского гарнизона Игорь Кондратенко. Его отправили в СИЗО на два месяца, но защита фигуранта не согласилась с этим. В начале июля облсуд отказался менять меру пресечения господину Кондратенко. Согласно апелляционному постановлению, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье», в частности, это связано с тем, что фигурант работает и владеет имуществом за пределами Орловской области.