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Задержан замначальника уголовного розыска орловского УМВД

Накануне был задержан заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Орловской области Иван Бусунчан. Он подозревается в обещании посредничества при передаче взятки (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: Коммерсантъ

Накануне был задержан заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Орловской области Иван Бусунчан. Он подозревается в обещании посредничества при передаче взятки (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что сегодня вечером Заводской райсуд Орла изберет фигуранту меру пресечения. Согласно картотеке суда, следователи добиваются его отправки под домашний арест.

В конце июня по подозрению в посредничестве во взяточничестве в Орловской области был задержан бывший помощник военного прокурора Брянского гарнизона Игорь Кондратенко. Его отправили в СИЗО на два месяца, но защита фигуранта не согласилась с этим. В начале июля облсуд отказался менять меру пресечения господину Кондратенко. Согласно апелляционному постановлению, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье», в частности, это связано с тем, что фигурант работает и владеет имуществом за пределами Орловской области.

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