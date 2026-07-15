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Диетолог объяснил, чем так полезны огурцы

Поляков: огурцы помогают восполнить жидкость и наладить работу кишечника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Огурцы помогают восполнить жидкость в организме и наладить работу кишечника благодаря высокому содержанию воды и растительных волокон, рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Огурцы примерно на 95−98% состоят из воды, поэтому отлично поддерживают водный баланс. Однако высокое содержание жидкости вовсе не делает их бесполезными. В них присутствуют клетчатка и пектин, которые улучшают моторику кишечника», — сказал Поляков aif.ru.

По словам диетолога, из-за низкой калорийности огурцы подходят для легкого перекуса. Также Поляков добавил, что они содержат витамин С, витамины группы В и антиоксиданты. При этом они имеют приятный вкус и не добавляют лишних калорий, заключил врач.