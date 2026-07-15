Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве мужчина с ребенком обокрал пенсионерку

«Продавец рыбы» с ребенком обокрали пустившую их выпить воды москвичку.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Прохожий с ребенком под предлогом утоления жажды попали в квартиру к пенсионерке в Москве и похитили у нее 27 тысяч рублей, злоумышленник задержан, сообщили в столичном главке МВД РФ.

К женщине на улице обратился неизвестный мужчина с ребенком и предложил приобрести рыбу, однако из-за высокой цены пенсионерка отказалась от покупки. Тут фигурант заявил, что готов подарить женщине рыбу и красную икру, а ребенок — что хочет попить воды.

«Пенсионерка пригласила мужчину с ребенком в свою квартиру, чтобы дать несовершеннолетнему воды. Однако в помещении злоумышленник оставил продукты на кухне и пошел осматривать квартиру. После их ухода женщина обнаружила пропажу денежных средств в размере 27 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержан уроженец Волгограда, возбуждено уголовное дело о краже, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.