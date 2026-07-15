В Москве мужчина с ребенком обокрал пенсионерку

«Пенсионерка пригласила мужчину с ребенком в свою квартиру, чтобы дать несовершеннолетнему воды. Однако в помещении злоумышленник оставил продукты на кухне и пошел осматривать квартиру. После их ухода женщина обнаружила пропажу денежных средств в размере 27 тысяч рублей», — говорится в сообщении.