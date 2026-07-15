В Москве мужчина с ребенком обокрал пенсионерку

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Прохожий с ребенком под предлогом утоления жажды попали в квартиру к пенсионерке в Москве и похитили у нее 27 тысяч рублей, злоумышленник задержан, сообщили в столичном главке МВД РФ.
К женщине на улице обратился неизвестный мужчина с ребенком и предложил приобрести рыбу, однако из-за высокой цены пенсионерка отказалась от покупки. Тут фигурант заявил, что готов подарить женщине рыбу и красную икру, а ребенок — что хочет попить воды.
«Пенсионерка пригласила мужчину с ребенком в свою квартиру, чтобы дать несовершеннолетнему воды. Однако в помещении злоумышленник оставил продукты на кухне и пошел осматривать квартиру. После их ухода женщина обнаружила пропажу денежных средств в размере 27 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что задержан уроженец Волгограда, возбуждено уголовное дело о краже, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.