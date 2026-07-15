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Арина Безбабных вернулась в волгоградскую «Динамо-Синару»

Команда волгоградских гандболисток пополнилась игроком из Звенигорода.

В волгоградскую команду «Динамо-Синара» вернулась гандболистка Арина Безбабных. Минувший сезон правая полусредняя провела в звенигородской «Звезде». После сезона Безбабных вернулась в Волгоград.

Спортсменка признается, что Волгоград стал настоящим домом для нее и ее семьи. Сейчас Безбабных проходит восстановление после операции. Реабилитация идет по плану.

По словам гандболистки, уже в августе она рассчитывает приступить к легкому бегу и прыжкам. Главная цель — как можно скорее вернуться на площадку.

Ранее сообщалось о первом в мире турнире по русскому гольфу, он пройдет в Волгограде.