В Архызе родились пять лилигрят

В Карачаево-Черкесии произошла зоологическая сенсация мирового уровня: в парке дикой природы родилась уникальная пятерня лилигрят. Эти гибридные детеныши появились у лигрицы и редкого белого льва.
Сотрудники парка «Долина тигров Архыз» поделились видео с подросшими малышами в социальных сетях. На кадрах пушистые детеныши мирно отдыхают рядом с крупной матерью.
Во-первых, количество детенышей в одном помете уникально. Ранее лилигры (гибриды второго поколения) рождались только поодиночке или по два-три котенка. Рождение сразу пяти жизнеспособных малышей у лигрицы зафиксировано впервые.
Во-вторых, оба родителя чрезвычайно редки. Мать — лигрица: в мире насчитывается лишь несколько десятков лигров, причем самцы бесплодны, а самки дают потомство крайне редко. Отец — белый лев, исчезающий вид с популяцией около 300 особей. Вероятность успешного союза таких животных стремится к нулю.
В-третьих, существуют сложные генетические и биологические барьеры. Лилигры — искусственные гибриды, которые не могут появиться в дикой природе, так как ареалы львов и тигров не пересекаются. Даже в неволе кошачьи разных видов редко образуют пары, а процент успешного вынашивания здорового потомства у гибридов крайне низок.
Именно поэтому специалисты называют рождение пяти здоровых лилигрят биологическим чудом.
До этого случая в России появление лилигрят фиксировалось лишь в нескольких местах:
- В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило в сентябре 2012 года родилась первая задокументированная лилигрица Киара от льва Самсона и лигрицы Зиты. Затем в 2013 и 2017 годах эта же пара приносила потомство.
- В передвижном зоопарке «Лигер» в феврале 2012 года во время гастролей в Амурской области лигрица Алена родила троих котят от льва Графа. Взрослый лилигр Благ сейчас живет в Приморском сафари-парке.
- В 2014 году лигрица Маруся из мини-зоопарка санатория «Октябрьский» (Сочи) также успешно принесла потомство от льва.
Увидеть лилигров в России можно как минимум в трех местах:
- в парке «Долина тигров Архыз» (Карачаево-Черкесия);
- в Приморском сафари-парке (Приморский край, пос. Шкотово);
- в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.
Крупные аккредитованные зоопарки мира и природоохранные ассоциации (EAZA и WAZA) выступают против преднамеренного разведения лигров и других межвидовых гибридов из-за отсутствия природоохранной ценности и генетических патологий. Разведением занимаются в основном небольшие частные учреждения.