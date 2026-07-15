В Архызе родились пять лилигрят

В-третьих, существуют сложные генетические и биологические барьеры. Лилигры — искусственные гибриды, которые не могут появиться в дикой природе, так как ареалы львов и тигров не пересекаются. Даже в неволе кошачьи разных видов редко образуют пары, а процент успешного вынашивания здорового потомства у гибридов крайне низок.