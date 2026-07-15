Лантратова помогла работникам Мурманского океанариума получить зарплату

«Общая сумма задолженности перед коллективом составила более 3,3 миллиона рублей. Чтобы защитить права людей и спасти уникальных животных, мы направили запросы в прокуратуру Мурманской области, Государственную инспекцию труда и региональное Минприроды. Совместными усилиями нам удалось добиться выплаты 3 миллионов 95 тысяч рублей! Свыше 1,5 миллионов из этой суммы взыскали с помощью комиссии по трудовым спорам», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».