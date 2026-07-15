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В Салавате ухудшилась ситуация с топливом

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Олег Тыщенко во время брифинга в ЦУРе сообщил, что в некоторых городах республики сохраняется напряженная ситуация с доступностью топлива.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«В Салавате работают заправки, там другой крупный оператор. Но по Салавату ситуация стала похуже, будем отрабатывать», — заявил Тыщенко.

Кроме того, имеются проблемы и в Чишмах, откуда людям приходится ездить в Уфу, чтобы заправиться.

Ранее сообщалось, что атака беспилотных летательных аппаратов на промышленные объекты в Салавате не скажется на топливном рынке республики.

Напомним, вчера глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о массовой атаке беспилотников на промзону Салавата, которую удалось отразить.

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