В Свердловской области зафиксировано 17,3 тыс. случаев укусов клещей

В стационары региона госпитализированы 107 человек с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 212 — на клещевой боррелиоз. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области исследовано 15,7 тыс. особей клещей. В ходе анализов возбудители клещевого энцефалита выявлены в 1,4% проб, лайм-боррелиоз — в 47,7%, моноцитарный эрлихиоз — в 3,7%, гранулоцитарный анаплазмоз — в 1,4%.