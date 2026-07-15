Миронов и Урсуляк сыграли Шекспира на «Курчатов фесте» в Челябинске

Между тем уже четвертый год подряд фестивальные концерты собирают аншлаги — ежевечерне по три с половиной тысячи человек. И это только те, кто купил билеты на сидячие места, а сколько еще «зайцев» толпится за забором и даже «висит» на деревьях в бору — не сосчитать! Но, действительно, тут всегда есть и что послушать, и на что посмотреть: специально построенная сцена оформлена богато, как в настоящем классическом театре — с хрустальной люстрой, греческим фронтоном и бордовым бархатным обрамлением. Красиво! А большие плазменные экраны справа и слева от сцены позволяют каждому зрителю видеть все происходящее в деталях. Но главное, конечно, программа, артисты.