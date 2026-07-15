Миронов и Урсуляк сыграли Шекспира на «Курчатов фесте» в Челябинске

И в самом деле, он уникален. Где еще вы видели фестиваль классической музыки, который носит имя великого физика, да еще и создателя отечественной атомной бомбы? Но все логично: Игорь Васильевич Курчатов — уроженец Челябинской области, здесь он гений места № 1. Его именем названы Челябинский аэропорт, улица в центре города, ему же посвящен гигантский монумент на площади Науки. Но есть и еще кое-что, и об этом знают немногие: ученый был музыкантом-любителем, играл на мандолине, балалайке и фортепиано (в том числе в четыре руки со своим младшим братом, тоже выдающимся ученым — радиофизиком Борисом Курчатовым), обожал оперу и классические концерты. Так что наверняка таким оммажем самому себе академик остался бы доволен.
Однако «Курчатов фест» уникален и еще по одной причине: его придумал и инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, инженер по профессии, но также большой ценитель и поклонник классики. Глава региона предложил публике двухдневный блиц в формате опен-эйр — на той самой площади Науки, которая, как и памятник, была открыта к 250-летию Челябинска в 1986 году. И стала особым, сакральным местом в городе, и не только из-за посвящения Курчатову, но и из-за самой локации: находится прямо у кромки реликтового соснового леса — «Городского бора».
Между тем уже четвертый год подряд фестивальные концерты собирают аншлаги — ежевечерне по три с половиной тысячи человек. И это только те, кто купил билеты на сидячие места, а сколько еще «зайцев» толпится за забором и даже «висит» на деревьях в бору — не сосчитать! Но, действительно, тут всегда есть и что послушать, и на что посмотреть: специально построенная сцена оформлена богато, как в настоящем классическом театре — с хрустальной люстрой, греческим фронтоном и бордовым бархатным обрамлением. Красиво! А большие плазменные экраны справа и слева от сцены позволяют каждому зрителю видеть все происходящее в деталях. Но главное, конечно, программа, артисты.
Главным действующим лицом проекта неизменно выступает Симфонический оркестр Челябинской области во главе с худруком Алексеем Рубиным, а рядом с музыкантами на сцене солисты, да какие! Евгений Миронов, Александра Урсуляк, Ольга Перетятько и Иван Гынгазов — «Курчатов…» ведь с самого начала заявил себя как фестиваль звезд.
Александра Урсуляк легко превращалась из одной героини в другую. Фото: Анатолий Шулепов/Предоставлено симфоническим оркестром Челябинской области.
В первый вечер дали премьеру комедии Шекспира на музыку Мендельсона «Сон в летнюю ночь». Это идея и давняя мечта Алексея Рубина, который буквально заразил ею Евгения Миронова. А тот, в свою очередь, обратился к режиссеру Марине Брусникиной, с которой они вместе сделали уже целый каскад постановок в подобных, как говорит артист, «сложносочиненных» форматах«, которые он очень любит. И где, как не “на открытой площадке или в филармонии, можно попробовать новое”? Кстати, это первая театральная премьера Евгения Миронова, которая прошла за пределами столиц, что уже говорит о многом.
Вообще «Сон в летнюю ночь» Шекспира — это густонаселенная пьеса с запутанным сюжетом, в котором непросто разобраться. Но Марина Брусникина создала собственную, весьма изобретательную версию, резко сократив число персонажей и убрав многие подробности. Вместо двадцати здесь всего восемь ролей, которые играют двое — Миронов и Урсуляк. А действие крутится вокруг двух пар, которые с помощью волшебного сока влюбляются сначала «не в тех» партнеров, но потом эльф Пак, заваривший эту кашу, исправляет свою же ошибку, и все заканчивается общим примирением.
Как звезды справлялись с многочисленными перевоплощениями? Очень просто. Скажем, Александра Урсуляк превращалась из одной героини в другую с помощью одного движения: легкая накидка-туника вперед — и она Елена, назад — уже Гермия, в платье без накидки актриса становилась королевой эльфов Титанией, а с крылышками сзади — это был уже маленький проказник Пак. Примерно так же молниеносно, с помощью накидки, из Деметрия в Лизандра перевоплощался Евгений Миронов. Без накидки он оказывался королем эльфов Обероном, а в огромной, ужасно смешной звериной маске — ослом, в которого по недоразумению влюбилась Титания.
Вы бы слышали эти тексты, которые заставляли огромную площадь буквально умирать со смеху. Например, после того, как Пак впрыснул волшебный сок спящей Титании, чтобы она после пробуждения влюбилась в первого встречного (а им оказался осел), следует такая «любовная сцена»:
"- Чего бы ты хотел покушать?
— Почавкал бы сухого доброго овса. И был бы очень рад охапке сена. Но пусть сейчас никто меня не беспокоит. Я чувствую предположение ко сну.
— Усни, я обовью тебя руками. О, я люблю тебя, люблю безумно!".
Еще потешнее Евгений Миронов-Лизандр отвергает свою девушку Гермию, когда из-за ошибки эльфа влюбляется в Елену: «Прочь, порченая карлица, козявка, желудь, клоп!». Гермия в отчаянии, она ничего не понимает, а Лизандр не унимается: «Да отцепись, репейник, кошка! Не то тебя я, как змею, стряхну!» При этом артист и сам давится от смеха…
Интересно, что до сей поры все «сложносочиненные проекты» Евгения Миронова были сугубо драматическими: «Письма Ван Гога», «Русский крест», «Бедные люди» по Достоевскому, ну, а уж если Шекспир, то «Гамлет». Здесь же редкий случай — комедия, и я спросила народного артиста, как он себя ощущает в этом жанре? В ответ — радостная улыбка: «Я счастлив! Наконец-то мы нашли материал, где можно похулиганить! А вообще такого материала мало».
Бесспорно, «Сон в летнюю ночь» — это эксклюзив, блестящая комедия, усиленная и умноженная прекрасной музыкой, да еще и представленная в таком исполнении! Почерк Челябинского оркестра во главе с Алексеем Рубиным узнаешь сразу — по тщательности и скрупулезности работы с партитурой, вниманию к деталям, динамическим контрастам. Хотя потери были, и прежде всего акустические, ведь в формате опен-эйр с его неизбежной подзвучкой о настоящей акустике говорить не приходится.
Но, по некоторым сведениям, «Сон в летнюю ночь» планируют в дальнейшем показывать в концертных/театральных залах, и тогда, не сомневаюсь, мендельсоновская партитура в исполнении челябинских музыкантов заиграет новыми красками, в ней можно будет расслышать все красоты и изыски, «спрятанные» в том числе в ее многочисленных тихих фрагментах.
Второй, заключительный вечер, был целиком отдан опере. Звучали хиты Верди, Пуччини, Россини, Бизе, Массне… На сцене мировые звезды, наши лучшие солисты — сопрано Ольга Перетятько, тенор Иван Гынгазов и челябинские симфоники, конечно. И вновь аншлаг, и поцелуи на сцене (Ольга даже спела знаменитый вальс Луиджи Ардити «Поцелуй»). И вновь на площади Науки царила в прямом и переносном смысле теплая, если не сказать, горячая атмосфера (в Челябинске температура воздуха доходила до +32 градусов), а высокий градус настроения «зала» вновь, как и в первый вечер, поддерживал замечательный ведущий Юлиан Макаров.
Публике и артистам явно не хотелось расставаться друг с другом, в итоге «Оперный гала» плавно перерос в «Песенный». Вместе со всеми собравшимися певцы исполнили «Крылатые качели», «Улыбку» из фильма Рязанова «Карнавальная ночь» … и наконец, «Подмосковные вечера», причем слова артисты прямо на ходу заменили, спев, к бурному восторгу публики, «Под Челябинском вечера».
Между тем на заднике сцены то и дело мелькал баннер «Челябинск — культурная столица-2027», о том же напоминала и выставка у памятника Курчатову. К следующему году тут готовятся основательно: оба вечера Алексей Текслер говорил о важности этого титула и прямо на сцене вручил знаки амбассадора Культурной столицы-2027 Евгению Миронову и Алексею Рубину. Губернатор проанонсировал огромное количество культурных событий 2027 года и при этом намекнул, что «Курчатов фест», новый культурный бренд региона, обещает стать одним из самых ярких и статусных, тем более что он отметит первый юбилей — пять лет. Нет сомнения, что так и будет.