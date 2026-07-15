В мэрии Воронежа грядет перестройка и сокращение штата на 10%

По информации господина Петрина, в штате останется семь заместителей главы города — на одного меньше, чем сейчас их номинально может быть. Двое будут работать в статусе первых заместителей мэра. Первый заместитель по городскому хозяйству будет координировать вопросы ЖКХ, транспорта, дорог, жилищных и имущественных отношений — в его подчинении пять управлений.