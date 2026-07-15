Невролог предупредил о грозных последствиях сна в неправильной позе

«Неправильное положение головы во время сна приводит к тому, что мышцы шеи остаются в напряжении всю ночь. Это может вызвать головную боль, тяжесть в затылке, хруст и скованность в шее, онемение пальцев рук, а также боль, отдающую в плечо или лопатку», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на Ратинова.