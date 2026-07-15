Назначенный главой МВД ДНР бывший пермский полицейский представлен личному составу

В разные годы возглавлял УБЭП УВД Перми, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. В конце 2020 года господин Еговцев, занимавший должность замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Пермском краю, был назначен начальником МВД по Забайкальскому краю.