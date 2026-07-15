В уфимском Сипайлово открылся новый офис продаж «Атлантиса»

Где рождаются легенды, там появляются новые точки притяжения. ГК «Первый Трест» сделал смелый шаг навстречу своим клиентам, открыв стильный офис продаж в удобной локации и непосредственной близости от жилого комплекса. Теперь возможность купить квартиру мечты стала еще ближе.
Уютные улицы, развитая инфраструктура, обилие зелени — Сипайлово давно заслужило репутацию места жительства тех, кто ценит комфорт и статус. И теперь его карту украшает новая значимая точка — уникальный офис продаж жилого комплекса «Атлантис».
Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».
— Открытие офиса в Сипайлово — это логичный шаг в развитии проекта, — уверена коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова. — Мы не просто расширяем географию присутствия, а выстраиваем новую форму диалога с нашими клиентами.
Главная цель создания офиса проста и элегантна: в атмосфере уюта и премиального комфорта, каждый гость может прикоснуться к тому самому «Атлантису», который уже громко заявляет о себе, как об одном из самых амбициозных проектов современного мегаполиса.
Интерьеры офиса выдержаны в фирменном стиле комплекса. Светлые тона, натуральные текстуры, изящные акценты, напоминающие о морской стихии, — каждая деталь здесь работает на то, чтобы создать гостеприимное пространство, где посетителям захочется задержаться подольше.
Новый формат презентации недвижимости.
Время открытия офиса удачно совпало со стартом продаж квартир во втором и третьем литерах «Атлантиса». На презентацию «Почувствуй “Атлантис” пришли эксперты отрасли, представители профессионального сообщества — руководители ведущих агентств недвижимости, брокеры, инвестиционные консультанты, блогеры.
Главным отличием презентации стала его атмосферность — не просто экскурсия, а живое общение и возможность разглядеть каждую деталь «Атлантиса» на большом архитектурном макете с проработанной детализацией каждого здания, дорог, дворов и всего, что окружает жилой комплекс. А главное — действительно, почувствовать все преимущества жизни здесь: увидеть открывающуюся панораму, прогуляться по аллеям парка, оценить виды с террасы, сделать фото и селфи в стиле беззаботного отдыха на морском берегу.
— Мы отказались от скучных цифр и графиков в пользу настоящего погружения в философию этого места, — продолжает Елизавета Александровна. — Гостей мы постарались погрузить в настоящее путешествие, каждая остановка которого — это отдельная глава истории об «Атлантисе».
Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».
И даже настоящий ливень, который пошел в момент презентации, усилил ощущение близости к природе.
— Это был чудесный день и очень интересный опыт, — говорит один из гостей, руководитель крупного агентства. — Теперь нам будет гораздо проще рассказывать о преимуществах этого жилого комплекса. На мой взгляд, «Атлантис», действительно, одно из лучших предложений на рынке Уфы.
Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».
Открытие офиса продаж в Сипайлово — это больше, чем просто новость, это приглашение самому убедиться что «Атлантис» — прекрасное место для жизни — место, где утро начинается с чашки кофе на просторной террасе, а день заканчивается вечерней прогулкой вдоль набережной красивейшего озера.
Ждем вас в новом офисе продаж ЖК «Атлантис» по адресу:
Уфа, м-н Сипайлово: ул. Маршала Жукова, 35.
Режим работы: понедельник -пятница с 10.00 до 19.00,
Суббота с 10.00 до 18.00, воскресенье — выходной.
Сайт: atlantis-ufa.ru/
Телефон: 222−0−111.
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: литер 2, литер 3.
Застройщик: АО СЗ «Атлантис».