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В уфимском Сипайлово открылся новый офис продаж «Атлантиса»

Где рождаются легенды, там появляются новые точки притяжения. ГК «Первый Трест» сделал смелый шаг навстречу своим клиентам, открыв стильный офис продаж в удобной локации и непосредственной близости от жилого комплекса. Теперь возможность купить квартиру мечты стала еще ближе.

Где рождаются легенды, там появляются новые точки притяжения. ГК «Первый Трест» сделал смелый шаг навстречу своим клиентам, открыв стильный офис продаж в удобной локации и непосредственной близости от жилого комплекса. Теперь возможность купить квартиру мечты стала еще ближе.

Уютные улицы, развитая инфраструктура, обилие зелени — Сипайлово давно заслужило репутацию места жительства тех, кто ценит комфорт и статус. И теперь его карту украшает новая значимая точка — уникальный офис продаж жилого комплекса «Атлантис».

Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».

— Открытие офиса в Сипайлово — это логичный шаг в развитии проекта, — уверена коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова. — Мы не просто расширяем географию присутствия, а выстраиваем новую форму диалога с нашими клиентами.

Главная цель создания офиса проста и элегантна: в атмосфере уюта и премиального комфорта, каждый гость может прикоснуться к тому самому «Атлантису», который уже громко заявляет о себе, как об одном из самых амбициозных проектов современного мегаполиса.

Интерьеры офиса выдержаны в фирменном стиле комплекса. Светлые тона, натуральные текстуры, изящные акценты, напоминающие о морской стихии, — каждая деталь здесь работает на то, чтобы создать гостеприимное пространство, где посетителям захочется задержаться подольше.

Новый формат презентации недвижимости.

Время открытия офиса удачно совпало со стартом продаж квартир во втором и третьем литерах «Атлантиса». На презентацию «Почувствуй “Атлантис” пришли эксперты отрасли, представители профессионального сообщества — руководители ведущих агентств недвижимости, брокеры, инвестиционные консультанты, блогеры.

Главным отличием презентации стала его атмосферность — не просто экскурсия, а живое общение и возможность разглядеть каждую деталь «Атлантиса» на большом архитектурном макете с проработанной детализацией каждого здания, дорог, дворов и всего, что окружает жилой комплекс. А главное — действительно, почувствовать все преимущества жизни здесь: увидеть открывающуюся панораму, прогуляться по аллеям парка, оценить виды с террасы, сделать фото и селфи в стиле беззаботного отдыха на морском берегу.

— Мы отказались от скучных цифр и графиков в пользу настоящего погружения в философию этого места, — продолжает Елизавета Александровна. — Гостей мы постарались погрузить в настоящее путешествие, каждая остановка которого — это отдельная глава истории об «Атлантисе».

Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».

И даже настоящий ливень, который пошел в момент презентации, усилил ощущение близости к природе.

— Это был чудесный день и очень интересный опыт, — говорит один из гостей, руководитель крупного агентства. — Теперь нам будет гораздо проще рассказывать о преимуществах этого жилого комплекса. На мой взгляд, «Атлантис», действительно, одно из лучших предложений на рынке Уфы.

Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».

Открытие офиса продаж в Сипайлово — это больше, чем просто новость, это приглашение самому убедиться что «Атлантис» — прекрасное место для жизни — место, где утро начинается с чашки кофе на просторной террасе, а день заканчивается вечерней прогулкой вдоль набережной красивейшего озера.

Ждем вас в новом офисе продаж ЖК «Атлантис» по адресу:

Уфа, м-н Сипайлово: ул. Маршала Жукова, 35.

Режим работы: понедельник -пятница с 10.00 до 19.00,

Суббота с 10.00 до 18.00, воскресенье — выходной.

Телефон: 222−0−111.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: литер 2, литер 3.

Застройщик: АО СЗ «Атлантис».