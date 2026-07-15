В уфимском Сипайлово открылся новый офис продаж «Атлантиса»

Главным отличием презентации стала его атмосферность — не просто экскурсия, а живое общение и возможность разглядеть каждую деталь «Атлантиса» на большом архитектурном макете с проработанной детализацией каждого здания, дорог, дворов и всего, что окружает жилой комплекс. А главное — действительно, почувствовать все преимущества жизни здесь: увидеть открывающуюся панораму, прогуляться по аллеям парка, оценить виды с террасы, сделать фото и селфи в стиле беззаботного отдыха на морском берегу.