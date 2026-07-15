В Калининграде начали устанавливать лифты с видеонаблюдением и дисплеями

Ранее в Фонде капитального ремонта сообщали, что до 2030 года планируется заменить все 128 лифтов с истекшим сроком эксплуатации в 59 многоквартирных домах, которые формируют фонд капитального ремонта на общем счете. Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщал, что до 2030 года в регионе необходимо заменить 373 лифта в 148 домах.