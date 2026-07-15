В Калининграде начали устанавливать лифты с видеонаблюдением и дисплеями

Фото: пресс-служба ФКР.
В Калининграде приступили к установке модернизированных лифтовых кабин. Об этом сообщила пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта.
Как отмечает пресс-служба, новые кабины получили ряд дополнительных функций. Помимо мягкой подсветки, в них появились зеркала со встроенными мультимедийными дисплеями и системы видеонаблюдения. Первые шесть таких кабин уже установили в многоквартирных домах на улице Генерала Павлова, 4 и 8.
Для повышения износостойкости на первых этажах домов смонтировали антивандальные дверные створки и порталы из нержавеющей стали.
В фонде отметили, что при модернизации отдельное внимание уделяется доступности для маломобильных граждан. Входные проёмы лифтов расширяют, а кабины оснащают тактильными кнопками и системой голосового оповещения этажей для слабовидящих пассажиров.
В ФКР отметили, что капитальный ремонт лифтов включает обновление шахт и машинных помещений, замена подъемных механизмов, силовых кабелей, системы автоматизации, диспетчеризации и освещения.
Кроме того, новые лифты оборудуют системой автоматического переключения на резервный источник питания, что позволяет избежать остановки пассажиров в кабине при отключении электроэнергии.
Ранее в Фонде капитального ремонта сообщали, что до 2030 года планируется заменить все 128 лифтов с истекшим сроком эксплуатации в 59 многоквартирных домах, которые формируют фонд капитального ремонта на общем счете. Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщал, что до 2030 года в регионе необходимо заменить 373 лифта в 148 домах.