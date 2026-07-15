В Зеленоградском районе пенсионерка отдала мошенникам более 2,1 млн рублей

Собеседники заявили, что хотят проверить законность происхождения денег, и под этим предлогом убедили пенсионерку передать все сбережения якобы для их сохранности. Следуя указаниям злоумышленников, женщина встретилась с неизвестным мужчиной, который выполнял роль курьера, и отдала ему деньги в иностранной валюте.