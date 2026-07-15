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В Зеленоградском районе пенсионерка отдала мошенникам более 2,1 млн рублей

Аферисты связались с 65-летней женщиной через мессенджер и убедили «проверить» сбережения.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградском районе 65-летняя местная жительница лишилась более 2,1 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась женщина, ставшая жертвой обмана. По её словам, через мессенджер ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками портала госуслуг и правоохранительных органов.

Собеседники заявили, что хотят проверить законность происхождения денег, и под этим предлогом убедили пенсионерку передать все сбережения якобы для их сохранности. Следуя указаниям злоумышленников, женщина встретилась с неизвестным мужчиной, который выполнял роль курьера, и отдала ему деньги в иностранной валюте.

Ущерб превысил 2,1 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Калининграде студент перевёл мошенникам 350 тысяч рублей за «билеты на комедийное шоу».

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