В 26 населенных пунктах Красноярского края благоустраивают новые общественные пространства

В рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» в территориях Красноярского края благоустраивают парки, скверы, набережные в небольших населенных пунктах. В список вошли 26 городов и сельских поселений, ставших победителями краевого конкурса проектов благоустройства: Кодинск, Уяр, Сосновоборск, Ужур, Шарыпово, Енисейск, Богучаны, Новобирилюссы, Новая Солянка, Лебяжье, Пировское, Филимоново, Лугавское, Новосёлово, Еловое, Верхнепашино, Большая Мурта, Нижняя Пойма, Курагино, Шушенское, Ангарский, Таёжный, Приморск, Балахта, Емельяново. В селах и деревнях по программе проводится комплексное благоустройство самых проходимых улиц. На них обновляют дорожное покрытие, укладывают брусчатку и новый асфальт на пешеходных дорожках, меняют освещение, обустраивают детские и спортивные площадки. Наиболее активно продвигаются работы по обустройству набережной в Ужуре, парка отдыха в селе Новая Солянка, аллеи с торговыми рядами и зонами отдыха в поселке Курагино, центральной площади в поселке Таёжный. Работы на всех объектах завершатся к осени, — обещает замминистра строительства и ЖКХ края Ирина Котельникова.