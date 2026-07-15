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Предприниматель под Волгоградом незаконно списал 42 тонны семян

В Волгоградской области бизнесмена предупредили за нарушение закона о семеноводстве.

Источник: Комсомольская правда

В Новониколаевском районе Волгоградской области ИП нарушил закон при списании семян под посев. Его предупредили о недопустимости таких действий, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты провели мониторинг данных и выяснили, что предприниматель списал 22 тонны семян ярового ячменя и 20 тонн семян мягкой озимой пшеницы. При этом у него не оказалось документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян.

Предпринимателю вынесли предостережение. Ему предложили принять меры, чтобы в будущем не нарушать закон.