Бот для жалоб на самокатчиков запустили в Нижегородской области

Инструменты контроля за соблюдением правил пользования арендными электросамокатами расширили в Нижнем Новгороде. Чат-бот «Самокаты: общественный контроль» для сообщений о нарушениях теперь доступен не только в Telegram (где ранее испытывал проблемы с работой), но и в мессенджере Max и социальной сети VK. Об этом сообщили в ЦОДД Нижнего Новгорода со ссылкой на Ассоциацию операторов микромобильности.