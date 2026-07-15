Бот для жалоб на самокатчиков запустили в Нижегородской области

Инструменты контроля за соблюдением правил пользования арендными электросамокатами расширили в Нижнем Новгороде. Чат-бот «Самокаты: общественный контроль» для сообщений о нарушениях теперь доступен не только в Telegram (где ранее испытывал проблемы с работой), но и в мессенджере Max и социальной сети VK. Об этом сообщили в ЦОДД Нижнего Новгорода со ссылкой на Ассоциацию операторов микромобильности.
Для отправки жалобы необходимо открыть бот, указать тип нарушения, время и место происшествия, а также прикрепить фото или видео. После этого информация автоматически поступит сервису кикшеринга, а пользователь сможет отслеживать статус обращения. При этом наличие номера самоката на фотографии не является обязательным, однако помогает быстрее установить нарушителя.
В Ассоциации операторов микромобильности отметили, что чаще всего поводом для жалоб становятся поездки вдвоём, использование самокатов несовершеннолетними, неспешивание на пешеходных переходах и неправильная парковка. В зависимости от тяжести нарушения пользователю могут вынести предупреждение, назначить штраф или заблокировать аккаунт. Бот работает только с арендными электросамокатами и не принимает обращения по частным устройствам.
Пожаловаться на нарушения можно через следующие сервисы: — чат-бот в Max— чат-бот во VK— чат-бот в Telegram.
Ранее сообщалось, что самокатчика госпитализировали после аварии с «ГАЗелью» в Нижнем Новгороде.