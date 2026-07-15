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Депутат назвал шесть исключительных причин увольнения в Беларуси

Названы шесть исключительных причин для увольнения в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие исключительные причины могут привести к увольнению в Беларуси. Это касается молодых специалистов, пишет БелТА.

Так, по словам члена постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Александра Конопацкого, в Беларуси прекратить трудовые отношения с молодым специалистом могут только по исключительным причинам.

Например, нельзя уволить молодого специалиста из-за несоответствия занимаемой должности или недостатка квалификации, так как он только набирается опыта после учебного заведения.

Законодательство четко определяет основания, на которых расторгается трудовой договор с молодым специалистом. Таких исключительных причин шесть: поступление на дневную форму получения образования (следующая ступень образования), перевод на выборную должность, ликвидация организации, сокращение численности или штата работников, грубое дисциплинарное нарушение (прогул, отсутствие на рабочем месте три и более часа, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения), несоответствие занимаемой должности по состоянию здоровья.

— С другой стороны, и молодой специалист должен понимать, что у него нет права уйти по соглашению сторон или по собственному желанию, — отметил депутат.

При этом у молодого специалист в период отработки есть возможность продвигаться по карьерной лестнице при условии соответствия вышестоящей должности.

Тем временем белорусы стали богаче на 7,9% — вот за счет чего.

Еще МНС сказало, какие налоги могут не платить пенсионеры в Беларуси.