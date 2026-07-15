Депутат назвал шесть исключительных причин увольнения в Беларуси

Законодательство четко определяет основания, на которых расторгается трудовой договор с молодым специалистом. Таких исключительных причин шесть: поступление на дневную форму получения образования (следующая ступень образования), перевод на выборную должность, ликвидация организации, сокращение численности или штата работников, грубое дисциплинарное нарушение (прогул, отсутствие на рабочем месте три и более часа, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения), несоответствие занимаемой должности по состоянию здоровья.