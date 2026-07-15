Дети из красноярского ожогового центра получили в подарок наборы для творчества

В краевом ожоговом центре лечатся дети с тяжелыми травмами. Им приходится проходить перевязки, операции и длительное восстановление. Некоторые пациенты возвращаются в больницу каждые полгода в течение нескольких лет. В отделении созданы условия для длительного пребывания детей: есть игровые комнаты, со школьниками занимаются педагоги, а с пациентами и их родителями работает медицинский психолог.