Дети из красноярского ожогового центра получили в подарок наборы для творчества

В Красноярске маленьким пациентам отделения хирургии краевого ожогового центра передали 50 комплектов для творчества.
Подарки привезла директор школы № 45 Свердловского района Юлия Каменская. Наборы сделали школьники в рамках проекта «За дело». Ребята своими руками изготовили гипсовые фигурки, а также добавили к ним краски и кисточки. По словам Юлии Каменской, идея поддержать детей появилась после того, как ее близкий человек попал в травматологию.
«Сейчас я понимаю, как тяжело взрослому человеку и насколько тяжелее ребенку. Очень захотелось поддержать и порадовать именно детей. Пусть творчество помогает сохранить положительный настрой на скорейшее выздоровление», — сказала Юлия Каменская.
В краевом ожоговом центре лечатся дети с тяжелыми травмами. Им приходится проходить перевязки, операции и длительное восстановление. Некоторые пациенты возвращаются в больницу каждые полгода в течение нескольких лет. В отделении созданы условия для длительного пребывания детей: есть игровые комнаты, со школьниками занимаются педагоги, а с пациентами и их родителями работает медицинский психолог.