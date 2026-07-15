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В 22 районах и двух городах Воронежской области выявили 43 случая бешенства животных

Бешенство животных охватило большую часть области.

Источник: Комсомольская правда

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области сообщили об ухудшении эпизоотологической ситуации по бешенству в регионе. По данным эпидемиологов, с начала 2026 года, зарегистрировано 43 случая лабораторно подтвержденного заболевания в 22 районах области, Воронеже и Нововоронеже.

Среди заболевших животных 15 собак, 14 кошек, 6 лис, 3 головы крупного рогатого скота, две головы мелкого рогатого скота, две косули и одна норка.

В очагах болезни выявили 83 человека, пострадавших от укусов или ослюнений животных. А по всей области за помощью врачей обратились 3948 покусанных. 146 контактировавших с дикими животными.

Специалисты напоминают, что бешенство — особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое заканчивается летальным исходом и не имеет сезонности заражения.

Случаи заболевания бешенством среди людей не регистрируются на территории Воронежской области с 2009 года.

Единственным средством защиты от заражения являются прививки, которые делают животным ежегодно. Также курс уколов назначают людям, пострадавшим от укусов и ослюнений животных.

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