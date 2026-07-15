Врач посоветовал подробно описывать симптомы инфаркта при вызове скорой

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вызов скорой при инфаркте требует подробного описания симптомов, чтобы приехала реанимационная бригада, рассказал врач-терапевт, медицинский блогер Доктор Фил Филипп Кузьменко.
«Базово надо вызвать скорую и прям рассказать подробно симптомы, описать эти симптомы диспетчеру, чтобы на той стороне поняли, что это инфаркт, и тогда на вызов поедет реанимационная бригада, а не обычная неотложка», — сказал Кузьменко в беседе с 360.ru.
По словам врача, симптомы инфаркта у мужчин и женщин не отличаются: это боль за грудиной, одышка, холодный пот и страх смерти. При подозрении на инфаркт действует правило пяти минут — вызывать скорую нужно незамедлительно, отметил Кузьменко.
Он также предупредил, что не стоит заниматься самолечением, даже нитроглицерином. Единственное, что можно сделать при уверенности в инфаркте, — дать 300 миллиграммов аспирина, но в остальном лучше ничего не предпринимать, заключил Кузьменко.