Врач посоветовал подробно описывать симптомы инфаркта при вызове скорой

«Базово надо вызвать скорую и прям рассказать подробно симптомы, описать эти симптомы диспетчеру, чтобы на той стороне поняли, что это инфаркт, и тогда на вызов поедет реанимационная бригада, а не обычная неотложка», — сказал Кузьменко в беседе с 360.ru.