Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Таганрога очистили от загрязнения береговую полосу в районе Богудони

Глава Таганрога: основные загрязнения на побережье ликвидировали.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге создали штаб по очистке береговой линии от нефтепродуктов. Об этом 15 июля сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Сегодня утром приступили к активной уборке, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Работы организовали на участке побережья Таганрогского залива в районе Богудони, где ранее обнаружили загрязнение.

В очистке береговой линии приняли участие специалисты отдела охраны окружающей среды городской администрации, представители ООО «Курганнефтепродукт», военно-патриотической подготовки «Казачья Гвардия» имени гвардии старшего лейтенанта Глухова, общественники, волонтеры, студенты ЮФУ.

— Совместными усилиями основные загрязнения ликвидировали, возможные экологические последствия минимизированы. Мониторинг продолжают — на постоянной основе берутся пробы воды и почвы, — добавила Светлана Камбулова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.