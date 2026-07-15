Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад по делу об аварийном доме в Ачинске

Жители обращались в инстанции, но проблема остаётся.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения жилищных прав жителей Ачинска. Об этом сообщили в пресс-службы ведомства.

В соцсетях сообщается об аварийном состоянии многоквартирного дома: здание разрушается, в стенах трещины, подвалы затапливает, горячей воды почти нет. Жители обращались в инстанции, но проблема остаётся.

Бастрыкин поручил руководителю краевого ГСУ Алексею Еремину доложить о ходе расследования и принятых мерах. Исполнение поручения на контроле центрального аппарата.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин заинтересовался плохим водоснабжением в селе Красноярского края.