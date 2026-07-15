Бастрыкин потребовал доклад по делу об аварийном доме в Ачинске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения жилищных прав жителей Ачинска. Об этом сообщили в пресс-службы ведомства.
В соцсетях сообщается об аварийном состоянии многоквартирного дома: здание разрушается, в стенах трещины, подвалы затапливает, горячей воды почти нет. Жители обращались в инстанции, но проблема остаётся.
Бастрыкин поручил руководителю краевого ГСУ Алексею Еремину доложить о ходе расследования и принятых мерах. Исполнение поручения на контроле центрального аппарата.
Ранее мы сообщали, что Бастрыкин заинтересовался плохим водоснабжением в селе Красноярского края.