СК начал проверку после гибели студента из Камеруна в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 15 июл — РИА Новости. Следователи регионального СУ СК начали проверку после гибели студента из Камеруна, который утонул в карьере «Мечта» в Калининграде, сообщает пресс-служба областного ведомства.
По предварительным данным, молодой человек в понедельник вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нырнул с сапборда на карьере «Мечта», не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Его тело вынесли на берег спасатели.
«Личность погибшего установлена. Им оказался 23-летний студент одного из калининградских вузов, гражданин Республики Камерун… Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении регионального СУ СК на платформе «Макс».
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки следователи детально устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.