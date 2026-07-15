Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку после гибели студента из Камеруна в Калининграде

СК начал проверку после гибели студента из Камеруна в карьере в Калининграде.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 15 июл — РИА Новости. Следователи регионального СУ СК начали проверку после гибели студента из Камеруна, который утонул в карьере «Мечта» в Калининграде, сообщает пресс-служба областного ведомства.

По предварительным данным, молодой человек в понедельник вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нырнул с сапборда на карьере «Мечта», не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Его тело вынесли на берег спасатели.

«Личность погибшего установлена. Им оказался 23-летний студент одного из калининградских вузов, гражданин Республики Камерун… Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении регионального СУ СК на платформе «Макс».

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки следователи детально устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше