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Водитель иномарки погиб при столкновении с «Ладой» под Волгоградом

ДТП произошло в Дубовском районе в 13:15 14 июля.

Фатальной стала для водителя иномарки авария на 585-м километре федеральной трассы автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» 14 июля. Столкнулись «Лада Веста» и Renault Megane.

«ДТП произошло в Дубовском районе в 13:15. 47-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

От удара мужчина, находившийся за рулем Renault, получил травмы, не совместимые с жизнью. Скорая доставила его в медучреждение, однако медикам не удалось спасти жизнь пациенту.

Водитель и два пассажира «Лады» остаются в больнице.

Ранее в Волгограде задержали водителя, который сбил женщину на трассе на глазах трехлетней дочери и скрылся.