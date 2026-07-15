Три пары из Владимирской области поженились на свадебном фестивале в Москве

В общей сложности на свадебном фестивале семьи создали 150 пар. От Владимирской области — Иван Терентьев и Полина Калькова из поселка Красная Горбатка, Дмитрий Корниенко и Анастасия Биркова из Владимира, Роман Иванов и Варвара Пронина из Мурома. Многие пары на свадебной церемонии были в национальных костюмах. В подарок молодожены получили эксклюзивные тарелки с символикой праздника, на которых оставили свои подписи, пожелания и мечты.