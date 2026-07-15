Три пары из Владимирской области поженились на свадебном фестивале в Москве

Три пары из Владимирской области заключили брак на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Москве в День семьи, любви и верности. Поддержка семей, в том числе молодых, является одним из приоритетов нацпроекта «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Событие проводилось в столице третий год подряд. Перед торжественной церемонией бракосочетания будущие молодожены отправились на романтическую прогулку на теплоходах по Москве-реке.
В общей сложности на свадебном фестивале семьи создали 150 пар. От Владимирской области — Иван Терентьев и Полина Калькова из поселка Красная Горбатка, Дмитрий Корниенко и Анастасия Биркова из Владимира, Роман Иванов и Варвара Пронина из Мурома. Многие пары на свадебной церемонии были в национальных костюмах. В подарок молодожены получили эксклюзивные тарелки с символикой праздника, на которых оставили свои подписи, пожелания и мечты.
Во второй день фестиваля, 9 июля, состоялась церемония передачи символического огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получили от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили православные покровители семьи, брака и верности Петр и Феврония.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.