ИА «Время Н» вошло в Топ-10 региональных каналов по вовлеченности во «ВК»

Информационное агентство «Время Н» попало в Топ-20 региональных телеканалов из городов-миллионников по вовлеченности во «ВКонтакте» по итогам июня 2026 года. Исследование провели аналитики социальных медиа JagaJam, его результаты опубликованы в телеграм-канале New media.
ИА «Время Н» занимает девятое место в рейтинге с долей вовлеченности 3.3%
В настоящий момент в сообществе информагентства во «ВКонтакте» около 10 тысяч подписчиков.
Добавим, что в Топ-20 сообществ по среднему количеству просмотров одного поста вошла программа «Экипаж» (телекомпания «Волга»).