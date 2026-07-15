ИА «Время Н» вошло в Топ-10 региональных каналов по вовлеченности во «ВК»

Информационное агентство «Время Н» попало в Топ-20 региональных телеканалов из городов-миллионников по вовлеченности во «ВКонтакте» по итогам июня 2026 года. Исследование провели аналитики социальных медиа JagaJam, его результаты опубликованы в телеграм-канале New media.