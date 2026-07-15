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ИА «Время Н» вошло в Топ-10 региональных каналов по вовлеченности во «ВК»

«Экипаж» вошёл в Топ сообществ по среднему количеству просмотров 1 поста.

Источник: Время

Информационное агентство «Время Н» попало в Топ-20 региональных телеканалов из городов-миллионников по вовлеченности во «ВКонтакте» по итогам июня 2026 года. Исследование провели аналитики социальных медиа JagaJam, его результаты опубликованы в телеграм-канале New media.

ИА «Время Н» занимает девятое место в рейтинге с долей вовлеченности 3.3%

В настоящий момент в сообществе информагентства во «ВКонтакте» около 10 тысяч подписчиков.

Добавим, что в Топ-20 сообществ по среднему количеству просмотров одного поста вошла программа «Экипаж» (телекомпания «Волга»).