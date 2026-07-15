Фольклорный фестиваль «Народный разгуляй‑2026» пройдет в Нижнем Новгороде 19 июля

19 июля в 15:00 в Книжном парке Нижнего Новгорода пройдёт фольклорный фестиваль «Народный разгуляй‑2026», сообщили в пресс-службе городской администрации. Библиотеки Автозаводского района организуют мероприятие в четвёртый раз в честь Единого дня фольклора (17 июля) — вход свободный, большинство активностей бесплатны.
Гостей ждёт живая программа на открытой сцене: выступления детского ансамбля «Стригинский борок» и танцевального коллектива «Волжские жемчужины», а вокруг будет работать ярмарочная зона с мастер-классами и играми. Посетители смогут сделать брелок «Перо мудрого ворона», смастерить кокошник, поучаствовать в настольных играх по мотивам народных промыслов и развлечься в традиционных забавах. Для любителей зрелищ организуют показ казачьей фланкировки с демонстрацией шашки и традиционного оружия. По желанию можно присоединиться к купеческому чаепитию (требуется предварительная регистрация по телефону 435‑15‑60 или по ссылке организаторов).
Фестиваль пройдёт у Библиотечно‑досугового центра Автозаводского района (пр. Молодёжный, 44б). Мероприятие рассчитано на семейную аудиторию и призвано погрузить гостей в народные традиции и ремёсла.
Ранее сообщалось, что более 150 исполнителей примут участие в XV фестивале «Арзамасские купола».
(6+).