Фольклорный фестиваль «Народный разгуляй‑2026» пройдет в Нижнем Новгороде 19 июля

Гостей ждёт живая программа на открытой сцене: выступления детского ансамбля «Стригинский борок» и танцевального коллектива «Волжские жемчужины», а вокруг будет работать ярмарочная зона с мастер-классами и играми. Посетители смогут сделать брелок «Перо мудрого ворона», смастерить кокошник, поучаствовать в настольных играх по мотивам народных промыслов и развлечься в традиционных забавах. Для любителей зрелищ организуют показ казачьей фланкировки с демонстрацией шашки и традиционного оружия. По желанию можно присоединиться к купеческому чаепитию (требуется предварительная регистрация по телефону 435‑15‑60 или по ссылке организаторов).