«Без читателя нет автора»: 10 вопросов главе калининградского Союза молодых литераторов — о поэзии, успехе и нейросетях

— Конечно! Мы бы с удовольствием сотрудничали и с критиками, и с литературоведами. Я сама магистр зарубежной филологии, но из-за высокой занятости не нахожу возможности писать статьи. А вот если бы у нас были люди для написания рецензий и статей, для корректировки рукописей, то, я думаю, мы могли бы создать коллаборацию, которая стала бы ещё интереснее и полезнее для всех её членов.