Тюменская «Энко» строит по соседству с Хаминым в Воронеже ЖК за 3,6 млрд

О заходе на данный земельный участок «Энко» стало известно в начале этого года. Тогда основатель ВДК Евгений Хамин сообщил о продаже тюменскому застройщику части земельного участка в строящемся квартале «Городские сады», а также еще одного участка за пределами проекта. Территорию квартала площадью 12 га девелоперы разделили поровну: по 6 га достались ВДК и «Энко». Тюменская компания займется развитием территории «Дубовой рощи», а ВДК — центрального «Садового бульвара». По словам господина Хамина, завершить квартал «Городские сады» планируется к 2033 году (вместо ранее заявленного 2038 года).