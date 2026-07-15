Ливни и грозы придут в Нижний Новгород и область 15 июля

В Нижнем Новгороде и области резко испортится погода. Уже в ближайшие часы, 15 июля, начнутся сильные дожди, местами переходящие в ливни, и грозы. Непогода задержится до 16 июля, предупредили в ГУ МЧС по региону.
Водителям стоит быть особенно внимательными. Из—за дождя дороги становятся скользкими, видимость падает, а обочины и грунтовки могут размыть — есть риск не справиться с управлением. Спасатели советуют снижать скорость и держаться подальше от низин, где вода может скапливаться быстрее всего.
Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните по номеру 112.
Согласно прогнозам, дождей станет меньше только к концу июля.
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