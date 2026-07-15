В Красноярске оценили возможность увеличения площади Дворца пионеров

В подземных помещениях разместят технические помещения и склады, а также стоянку на 54 автомобиля. Перед зданием создадут временную стоянку для автобусов и служебных машин, уличную трассу автомоделирования, детский парк дорожного движения, кинологическую площадку и площадку с уличной сценой. Также будет выполнено ограждение территории и установлен пост охраны.