В Красноярске оценили возможность увеличения площади Дворца пионеров

Эксперты одобрили предпроектную документацию по реконструкции красноярского Дворца пионеров, сообщили в пресс-службе «Гражданпроекта».
Само здание было спроектировано в 1974—1979 годах мастерской АМ-8 института «Красноярскгражданпроект» под руководством народного архитектора России Виталия Орехова. Стройка закончилась в 1985 году.
«Гражданпроект» подготовил предпроектную документацию, в которой оценил возможность расширения площадей Дворца пионеров без сноса здания. Проектировщики предложили пристроить к существующему зданию новое в 4 этажа.
В нем будет концертный зал на 650 мест с гардеробом и вспомогательными помещениями, буфет, кабинет руководства, а также помещения социального, инженерно-технического и научного творчества детей, ресурсный центр и радиорубка театра.
В старом здании разместится театр на 200 мест с вспомогательными помещениями. Также на первом этаже оставят место для зимнего сада и художественного и инженерно-технического творчества детей.
В подземных помещениях разместят технические помещения и склады, а также стоянку на 54 автомобиля. Перед зданием создадут временную стоянку для автобусов и служебных машин, уличную трассу автомоделирования, детский парк дорожного движения, кинологическую площадку и площадку с уличной сценой. Также будет выполнено ограждение территории и установлен пост охраны.