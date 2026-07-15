В Сергиево-Посадском городском округе расчистят 7 рек и водоемов

Расчистку семи рек и водоемов проведут в Сергиево-Посадском городском округе Московской области до 2030 года по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе Росводресурсов.
Работы проведут на реках Копнинке, Вондюге и Кончуре, Скитских и Гефсиманских прудах, озере Лесном и Вифанском водохранилище. Общая протяженность расчистки водных объектов составит 21,10 км, а комфортные условия проживания будут созданы для более чем 100 тыс. человек.
«В прошлом году Сергиев Посад стал пилотной площадкой федерального уровня по внедрению комплексных решений для сохранения и восстановления водных объектов. Решение закреплено резолюцией между Фондом развития города и Федеральным агентством водных ресурсов. Река Копнинка — один из ключевых объектов для такой работы, она имеет большие перспективы с точки зрения рекреации и входит в будущий пешеходный маршрут от Келарской набережной до Загорского моря. Все ведомства взаимодействуют в этой связи между собой. Первый этап — непосредственно расчистка, далее мы планируем провести здесь благоустройство», — отметила руководитель обособленного подразделения Фонда развития города Сергиев Посад Марина Сахно.
Специалисты уже расчистили Безымянный пруд в русле реки Копнинки. Они убрали многолетние донные отложения, камышовую растительность, сухостой и поваленные деревья. Теперь аналогичные работы ведутся на Банном пруду.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.