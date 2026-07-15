В Сергиево-Посадском городском округе расчистят 7 рек и водоемов

«В прошлом году Сергиев Посад стал пилотной площадкой федерального уровня по внедрению комплексных решений для сохранения и восстановления водных объектов. Решение закреплено резолюцией между Фондом развития города и Федеральным агентством водных ресурсов. Река Копнинка — один из ключевых объектов для такой работы, она имеет большие перспективы с точки зрения рекреации и входит в будущий пешеходный маршрут от Келарской набережной до Загорского моря. Все ведомства взаимодействуют в этой связи между собой. Первый этап — непосредственно расчистка, далее мы планируем провести здесь благоустройство», — отметила руководитель обособленного подразделения Фонда развития города Сергиев Посад Марина Сахно.