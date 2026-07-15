В Мотовилихе могут реализовать проект КРТ

Согласно приложению, для КРТ планируется снести или реконструировать ряд объектов, включая многоквартирные дома, здания складов, объекты торговли, административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения. Все они находятся на улицах Ким, Халтурина, Инженерной, Металлистов, Циолковского, Индустриализации и других. В зоне КРТ можно будет возвести МКД до 25 этажей.