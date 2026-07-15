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В Мотовилихе могут реализовать проект КРТ

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало проект приказа о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки по улицам Ким и Краснополянской. Из документа следует, что КРТ подлежит площадь 16,63 га.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало проект приказа о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки по улицам Ким и Краснополянской. Из документа следует, что КРТ подлежит площадь 16,63 га.

Согласно приложению, для КРТ планируется снести или реконструировать ряд объектов, включая многоквартирные дома, здания складов, объекты торговли, административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения. Все они находятся на улицах Ким, Халтурина, Инженерной, Металлистов, Циолковского, Индустриализации и других. В зоне КРТ можно будет возвести МКД до 25 этажей.