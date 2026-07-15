Бензин в Красноярском крае за месяц подорожал на 10%

В июне в Красноярском крае цены на автомобильное топливо выросли на 10,2% по сравнению с маем. К такому выводу пришли в Красноярскстате.
Сильнее всего за месяц подорожал бензин марки АИ-92 — на 10,6%. Цена на АИ-95 увеличилась на 10,3%, на АИ-98 и выше — на 3,9%. Дизельное топливо прибавило 7,2%.
Относительно июня прошлого года бензин подорожал на 24,1%. По сравнению с декабрем — на 11,9%.
Средняя цена литра бензина в июне достигла 74,06 рубля. АИ-92 в среднем стоил 71,08 рубля, АИ-95 — 75,53 рубля, АИ-98 и выше — 94,97 рубля. Дизельное топливо в июне продавалось в среднем по 88,61 рубля за литр.
Рост цен на топливо значительно опережает общую инфляцию, отмечают специалисты.
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