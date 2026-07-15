Загрязнение воздуха формальдегидом обнаружили в Нижнем Новгороде

По информации специалистов, с 13 по 14 июля самые высокие значения по токсичному газу были установлены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (превышение в 1,7 раза). Отклонения также обнаружили в Приокском и Кстовском районах. Обращений с жалобами на качество воздуха от нижегородцев не поступало.