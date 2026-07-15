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Загрязнение воздуха формальдегидом обнаружили в Нижнем Новгороде

Обращений с жалобами не поступало.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде зафиксировали увеличение концентрации формальдегида в воздухе. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По информации специалистов, с 13 по 14 июля самые высокие значения по токсичному газу были установлены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (превышение в 1,7 раза). Отклонения также обнаружили в Приокском и Кстовском районах. Обращений с жалобами на качество воздуха от нижегородцев не поступало.

Как уточняет источник, увеличение концентрации формальдегида связано с интенсивной солнечной радиацией, высокой температурой воздуха.

Ранее мы писали, что опасную почву выявили у села Сицкое в Нижегородской области.