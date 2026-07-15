На севере Красноярского края золотодобытчики загрязняли реки

Специалисты экологического надзора минприроды региона с воздуха проверили деятельность золотодобывающих компаний в Северо-Енисейском и Туруханском муниципальных округах. Используя дроны и вертолет, они обнаружили места помутнения воды и незаконные сбросы. В результате облета эксперты задокументировали ряд случаев пагубного влияния на водоемы: на некоторых из них найдены следы загрязнения со стороны предприятий по добыче золота. [caption id= «attachment_371407» align= «alignnone» width= «1280»] Screenshot[/caption] Безответственное отношение золотодобытчиков к экологии влияет на состояние сибирских рек. Золотодобыча неразрывно связана с водными ресурсами, и любые ошибки в технологии ведут к нарушениям экосистемы. На ручье и реках специалисты лаборатории отобрали пробы поверхностных вод в месте загрязнения, выше и ниже по течению. Это позволит установить, какие предприятия нанесли вред конкретному участку водоема. По результатам отбора проб мы рассчитаем ущерб, причиненный водному объекту, — прокомментировала результаты облетов первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк. Образцы поверхностных вод проходят лабораторный анализ. По завершении исследований акты проверок направят в прокуратуру. [caption id= «attachment_371408» align= «alignnone» width= «1280»] Screenshot[/caption] За обнаруженные правонарушения компаниям может быть назначен значительный штраф или административное приостановление работы на период до 90 дней. Специалисты министерства экологии продолжат контролировать золотодобывающие артели вплоть до завершения промывочного сезона. Читайте также: Ростовский бизнесмен заработал 5 млн рублей на фиктивном обследовании канского лигнинохранилища В Красноярском крае на 15 предприятиях нашли нарушения в период НМУ В Красноярском крае работают больше 70 золотодобывающих предприятий.