К пятнице-субботе вода в Балтийском море у берегов Калининградской области прогреется до +20°С — синоптики

К пятнице-субботе вода в Балтийском море у берегов Калининградской области, с учетом тепла в ближайшие дни, прогреется до +18°С…+20°С. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Сейчас температура воды в Балтике около +17°С.
Уже в четверг днем в Калининграде ожидается до +24…+26°С, в континентальной части региона до +25…+28°С, у побережья до +21…+24°С.
В пятницу до +25…+28°С (местами и до +29°С), у побережья до +23…+26°С.
Увы, затем нас снова ждет волна похолодания.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше