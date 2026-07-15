Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К пятнице-субботе вода в Балтийском море у берегов Калининградской области прогреется до +20°С — синоптики

В ближайшие дни ожидается приятное потепление.

К пятнице-субботе вода в Балтийском море у берегов Калининградской области, с учетом тепла в ближайшие дни, прогреется до +18°С…+20°С. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Сейчас температура воды в Балтике около +17°С.

Уже в четверг днем в Калининграде ожидается до +24…+26°С, в континентальной части региона до +25…+28°С, у побережья до +21…+24°С.

В пятницу до +25…+28°С (местами и до +29°С), у побережья до +23…+26°С.

Увы, затем нас снова ждет волна похолодания.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше