ЮНЕСКО призвала отказаться от строительства двух небоскребов «Газпрома» в Лахте

При этом организация не выступает против развития Лахты в целом. В ЮНЕСКО подчеркнули, что дальнейшая застройка района возможна, если новые проекты будут учитывать сохранение выдающейся ценности Санкт-Петербурга и сопровождаться оценкой их воздействия на культурное и окружающее пространство.