Мороженое со вкусом пива планируют выпустить в Белоруссии

До этого компания опубликовала посты, в которых писала, что сейчас лакомства со вкусом пенного нет в магазинах. «Только вы решите судьбу этого мороженого», — говорилось в одной из публикаций. В ней же пользователи Сети приглашались на дегустацию новинки.