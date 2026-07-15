Мороженое со вкусом пива планируют выпустить в Белоруссии

Продажа этого мороженого уже разрешена на пляже в Белоруссии. Об этом компания написала в своем аккаунте на платформе Threads (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).
«На пляже в Беларуси разрешено мороженое со вкусом пива», — указано в сообщении компании.
До этого компания опубликовала посты, в которых писала, что сейчас лакомства со вкусом пенного нет в магазинах. «Только вы решите судьбу этого мороженого», — говорилось в одной из публикаций. В ней же пользователи Сети приглашались на дегустацию новинки.
Бренд Feelin принадлежит компании «Нордар», которая выпускает 55 видов мороженого и 8 видов творожных сырков. Производитель славится необычными вкусами своих продуктов. Например, из последних новинок — мороженое с попкорном, пломбир с солью, мороженое «Капучино с сырной пенкой». Компания основана в 2010 году. В 2019-м «Нордар» начала экспорт продукции в Россию и Израиль. В 2021 году производитель заключил сделку с лицензиарами торговой марки «Маша и Медведь».
Весной белорусы отметились созданием еще одного необычного вкуса мороженого — мороженого со вкусом драника. Кроме того, одна из белорусских пиццерий решила ввести в меню пиццу «Четыре картошки».
В целом идея мороженого с алкоголем не нова. В 2025 году один из крупнейших производителей алкоголя в мире Diageo и сеть кафе-мороженого Van Leeuwen запустили производство мороженого, приготовленного с добавлением пива Guinness. Десерт упаковали в специальную коробку, напоминающую о лимитированной серии Guinness, выпущенной в 1950-х годах.
В 2024 году Pernod Ricard выпустил мороженое со вкусом пина колады с содержанием 1,5% алкоголя. Сообщалось, что мягкое мороженое создано для привлечения поколения Z (2000−2015 годы рождения), которое часто предпочитает веганские продукты и напитки с низким содержанием алкоголя.