Комплексный ремонт спортивного зала завершен в школе № 20 города Дзержинска

В Дзержинске продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. В школах, детских садах и организациях дополнительного образования проводятся масштабные ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации города.
Одним из примеров комплексного обновления стала школа № 20. Здесь выполнен капитальный ремонт спортивного зала: модернизирована система отопления, проведён косметический ремонт стен и полов. Приведены в порядок раздевалки. В санузлах и душевых помещениях стены и полы облицованы плиткой, установлена новая сантехника.
В младшем блоке школы продолжается ремонт туалетных комнат — предусмотрена замена окон, сантехнического оборудования и системы отопления, а также облицовка стен и полов плиткой.
Особое внимание уделено созданию доступной среды. На входной группе оборудован пандус для маломобильных граждан, что позволяет обеспечить равные возможности для всех участников образовательного процесса.
«Подготовить школы к новому учебному году — первоочередная задача», — отметили в администрации города.
Всего этим летом косметические ремонты проводятся в 35 школах, 31 детском саду и во всех четырёх организациях дополнительного образования Дзержинска. В перечень работ входят ремонт фасадов и кровель, обновление санитарных узлов, раздевалок и учебных кабинетов. Также выполняются замена оконных и дверных блоков, ремонт инженерных сетей — систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и вентиляции. Помимо этого, ведётся обустройство спортивных площадок, асфальтирование территорий и ревизия наружного освещения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде в этом году капитально отремонтируют восемь школ.