Комплексный ремонт спортивного зала завершен в школе № 20 города Дзержинска

Всего этим летом косметические ремонты проводятся в 35 школах, 31 детском саду и во всех четырёх организациях дополнительного образования Дзержинска. В перечень работ входят ремонт фасадов и кровель, обновление санитарных узлов, раздевалок и учебных кабинетов. Также выполняются замена оконных и дверных блоков, ремонт инженерных сетей — систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и вентиляции. Помимо этого, ведётся обустройство спортивных площадок, асфальтирование территорий и ревизия наружного освещения.