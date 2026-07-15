В Рязанском районе Москвы возведут 4 новостройки

Новые дома площадью около 59 тыс. кв. м построят на Зарайской улице, земельный участок № 46/1, в 4-м Вешняковском проезде, земельный участок № 5 и на улице Михайлова, земельные участки № 27 и 38. Старые здания демонтируют с применением технологии «умный снос». Она позволяет освобождать территории для строительства жилья с минимальным воздействием на окружающую среду, а образовавшиеся отходы направлять на переработку.