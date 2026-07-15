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В Рязанском районе Москвы возведут 4 новостройки

В них оборудуют более 950 квартир с расширенными коридорами и кухнями.

Четыре новостройки появятся на месте расселенных домов старого жилищного фонда в Рязанском районе столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Новые дома площадью около 59 тыс. кв. м построят на Зарайской улице, земельный участок № 46/1, в 4-м Вешняковском проезде, земельный участок № 5 и на улице Михайлова, земельные участки № 27 и 38. Старые здания демонтируют с применением технологии «умный снос». Она позволяет освобождать территории для строительства жилья с минимальным воздействием на окружающую среду, а образовавшиеся отходы направлять на переработку.

«В них [новостройках] оборудуют более 950 квартир с расширенными коридорами и кухнями. На территории вокруг домов установят детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием и современным оборудованием, в зоне отдыха разместят скамейки», — отметил Овчинский.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.