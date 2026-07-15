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В конце августа в Панино откроется новая поликлиника

Медучреждение рассчитано на 210 посещений в смену.

Источник: АиФ Воронеж

Новая поликлиника в Панино начнет принимать пациентов в конце августа, сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере МАКС.

«Строительная готовность объекта — 100%. Сейчас завершается поставка мебели и медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного — рентгеновского аппарата, маммографа и флюорографа», — рассказал глава региона.

Медучреждение рассчитано на 210 посещений в смену. В поликлинике оборудованы 23 кабинета, выстроена удобная маршрутизация пациентов, созданы современные условия для профилактики, диагностики и оказания специализированной медпомощи.

Строительство объекта стало возможным благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» (ранее — «Здравоохранение»), федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Народной программе» партии «Единая Россия».

Система здравоохранения в регионе развивается последовательно.

«С 2019 года благодаря реализации национальных проектов в Воронежской области построены и введены в эксплуатацию 150 фельдшерско-акушерских пунктов и 16 врачебных амбулаторий. Кроме того, появились пять новых взрослых поликлиник, четыре детские поликлиники и два корпуса онкологического стационара», — напомнил губернатор.

Сейчас продолжается строительство поликлиники в микрорайоне Боровое Железнодорожного района Воронежа. Планируется, что она будет введена в эксплуатацию в 2027 году. Параллельно идет модернизация экстренной медицинской помощи. Обновляются приемные отделения БСМП № 1 и ВОКБ № 1. В этом году начнется реконструкция приемного отделения БСМП № 8, а в следующем — БСМП № 10. Уже в 2028 году они начнут работу в новом формате.

«Благодарю Президента России, Правительство нашей страны, Министерство здравоохранения РФ и партию “Единая Россия” за поддержку наших инициатив, направленных на повышение качества жизни воронежцев», — сказал глава региона.

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