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Супруги Быковы из Красноярска стали родителями в десятый раз

Семья Николая и Эвелины Быковых стала многодетной в десятый раз. С рождением ребенка супругов поздравила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.

Семья Николая и Эвелины Быковых стала многодетной в десятый раз. С рождением ребенка супругов поздравила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.

На торжественной церемонии наречения родители представили младшего сына. Мальчика назвали Николаем в честь отца и деда. Для семьи это имя стало символом преемственности поколений.

История Николая и Эвелины началась 15 лет назад, в 2010 году. С тех пор в семье родились 10 детей: пять мальчиков и пять девочек.

Любовь к детям для Быковых семейная традиция. Николай вырос в семье, где было 11 братьев и сестер. У родителей Эвелины было 8 детей. В администрации отметили, что семья Быковых является примером крепких семейных традиций, родительской любви и заботы о детях.